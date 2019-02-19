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Irak Başbakan Danışmanı: ABD askerleri Suriye'den en geç 1 Nisan'da Irak üzerinden çekilecek

Irak Başbakan Danışmanı Haşim Mustaf, ABD askerlerinin Suriye'den çekilme işleminin Irak üzerinden yapılacağı açıklandı.

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Suriye'nin kuzeyindeki yaklaşık 2 bin askerini çekmeye hazırlanan ABD, Irak'la anlaşmaya vardı.
 
Sputnik'te yer alan habere göre, Irak Devlet Başkanı danışmanı Abdulkerim Haşim Mustaf, Bağdat ve Washington yönetimlerinin askerlerin Irak üzerinden çekilmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi.
 
Mustaf'ın verdiği bilgiye göre, çekilme en geç 1 Nisan'da başlayacak.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 2018'in son günlerinde Suriye'deki askerlerin eve döneceğini ilan etmişti.
 
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Joseph Votel ve diğer üst düzey komutanlar, dün Suriye'deki bir hava üssünde YPG'lilerle bir araya gelmişti.
 
Yapılan görüşmede, YPG'lilerin 1500 ABD askerinin Suriye'de kalmasını istediği, General Votel'in ise, çekilme planının uygulanmaya devam ettiğini belirterek "Bizden istediklerini elbette anlayışla karşılıyoruz ancak şu anda bu doğrultuda değiliz" dediği öğrenilmişti.

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