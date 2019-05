Irak Başbakanı Abdulmehdi, Türkiye’ye geliyor

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Bağdat'ta yaptığı haftalık basın toplantısında, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine çalışma ziyareti için yarın Ankara'ya gideceğim. Türkiye ile birçok konuda ortaklığımız söz konusu." dedi.

Ankara'da Irak ve Türkiye'yi ilgilendiren birçok ortak meseleyi ele alacaklarını bildiren Abdulmehdi, bunların başında güvenlik meselesi olduğunu paylaştı.

Irak Başbakanı Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaretle ilgili şunları kaydetti:

"Türkiye ile güvenlik meselesinin yanı sıra Suriye'deki gelişmeler, Sincar'daki durum, ortak sınırlar gibi konularda da ortaklığımız söz konusu. Türkiye ile ayrıca çok önemli ekonomik ilişkilerimiz var. Türkiye'nin Irak'ta ciddi anlamda yatırım yapması ve diğer ekonomik alanlarda geniş şekilde yer alması bizim açımızdan çok önemlidir. Türkiye'nin buna karşı güçlü bir kapasitesinin olduğundan da eminiz."

Türkiye'nin bölgede güçlü ve söz sahibi olduğunu vurgulayan Abdulmehdi, "Irak, diğer komşu ve bölge ülkelerinden daha çok Türkiye ile anlaşabilir. Türkiye için de aynı durum söz konusu. Karayolu ve demiryolları yapımı konusunda da Türkiye'nin tecrübelerinden yararlanabiliriz." ifadelerini kullandı.

Abdulmehdi, yarınki temaslarında Irak ve Türkiye arasındaki su meselesine de değineceklerini aktararak, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, su meselesi için özel temsilcisini atadı. Bu da, Türkiye'nin su meselesine ne kadar önem verdiğinin göstergesi. Hem Irak hem de Türkiye olarak su meselesinin çözümünde ciddiyiz." diye konuştu.

"ÇATIŞMANIN FATURASINI İRAK VE BÖLGE ÇOK AĞIR ŞEKİLDE ÖDER"

"Irak'ın ABD ve İran arasında meydana gelebilecek bir çatışma sahasına dönüşebilmesi" sorusu üzerine Abdulmehdi, "ABD ve İran, her iki taraf da Irak'ın dostudur. Gelişmelerin çatışma aşamasına gelmesini istemiyoruz. Bu, tehlikeli bir konudur, buna (çatışma sahasına) çekilmek istemiyoruz. Çünkü olası bir çatışmanın faturasını Irak ve bölge çok ağır şekilde öder. Her iki taraf da çatışma ve savaş çıkmasını istemediğini ifade ediyor. Konunun barışçıl yollarla bitmesi için her iki taraftan gelen sinyaller var." cevabını verdi.

ABD'nin vatandaşlarına yönelik Irak'a seyahat uyarısında bulunmasına da değinen Iraklı Başbakan, ülkesindeki ABD çıkarlarına karşı hiçbir saldırı hazırlığı ve tehdidinin bulunmadığını dile getirdi.

Abdulmehdi, "Irak'tan bazen silahlı gruplar tarafından Türkiye ve İran'a karşı saldırılar oluyor. Irak'ın komşu ülkelere yönelik saldırı yeri olmasını istemiyoruz." ifadesini kullandı.