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Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Suudi Arabistan’a gidiyor

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi'nin Suudi Arabistan’a gideceği açıklandı.

  • İHA
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Irak Başbakanlığı Basın Ofisi’nden yapılan açıklamada, bugün Suudi Arabistan’a gidecek olan Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Kral Selman Bin Abdülaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile bir araya geleceği bildirildi. Ziyaretin birkaç saat süreceğini aktaran açıklamada “Başbakan Abdülmehdi, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler, artan gerilimi yatıştırmak ve bölgeyi çekişme ve gerginlikten uzak tutabilmek için Irak’ın komşu ülkelerle iyi ilişkiler temeline dayalı olumlu rolü ele alınacak” ifadeleri kullanıldı. Çin’e yaptığı ziyareti tamamlayan Başbakan Adil Abdülmehdi’nin Suudi Arabistan’a yapacağı ziyarette, Suudi Arabistan'da petrol tesislerine yapılan saldırının da ele alınması bekleniyor.
 

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