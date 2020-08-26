Irak Başbakanı Kazimi'den Esed rejimine ''iş birliği'' mesajı

AA 26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:48 - Güncelleme: 26 Ağustos 2020 Çarşamba 19:48

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Feyyad, Irak Başbakanı Mustafa Kazimi'nin "iş birliği mesajını" Esed'e iletmek üzere başkent Şam'a gitti.

Haberde, mesajın farklı alanlarda ikili iş birliğinin güçlendirilmesi, bölgedeki siyasi ve güvenlik gelişmelerinde dayanışmanın sürdürülmesi, terörle ortak mücadele ve sınır güvenliğinin sağlanması gibi başlıkları içerdiği kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazimi, dün "Irak, Ürdün ve Mısır Üçlü Zirvesi"ne katılmak üzere Ürdün’ün başkenti Amman'a gitmişti.