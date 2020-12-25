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Dünya

Irak Başbakanı Kazımi'den Şii milislere net mesaj: Karşı karşıya gelmeye hazırız

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Şii milislere “Karşı karşıya gelmeye hazırız” mesajı verdi.

AA25 Aralık 2020 Cuma 22:58 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 22:58
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Kazımi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Halkın güvenlik güçleri ve orduya yasa dışı hareket edenler nedeniyle zedelenen güvenini yeniden kazanmak için sessizce çalıştık. Ülkenin absürt maceraya sürüklenmemesi için sükunet çağrısı yaptık. Ancak gerektiğinde karşı karşıya gelmeye hazırız." uyarısında bulundu.

Kazımi’nin paylaşımı üzerine adının açıklanmasını istemeyen hükümete yakın bir kaynak şunları kaydetti:

"İran’a yakın Şii milis güçlerden Asayib Ehlilhak Hareketi, hükümetin Bağdat Havalimanı'na yapılan bir roketli saldırıdan sorumlu olan mensuplarını tutuklaması üzerine, hükümeti tehdit etmeye başladı. Bunlar, tutuklu bulunan milislerinin serbest bırakılmasını istedi. Aksi halde bu akşam ya da sabaha karşı hükümet binalarını hedef alacakları tehdidinde bulundu. Milis yapı, İçişleri Bakanı'nı da doğrudan tehdit etti."

Kaynak, Milli Güvenlik Müsteşarı Kasım el-Araci’nin yaşananlar üzerine devreye girerek, olayı yatıştırdığını ancak Kazımi’nin tutuklu milisleri serbest bırakmama konusunda ısrarcı olduğunu savundu.

Şii milis yapıya bağlı silahlı unsurların Bağdat’ın Risafa yakasının bazı bölgelerinde konuşlandığı iddia edildi.

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