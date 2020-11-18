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Dünya

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: Yakında ABD askerleri safında çekilmeler olacak

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, yakında ülkedeki ABD askerleri safında çekilmeler olacağını duyurdu.

AA18 Kasım 2020 Çarşamba 08:47 - Güncelleme: 18 Kasım 2020 Çarşamba 08:47
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Başkent Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında Kazımi, ABD'deki başkanlık seçimleri ve Irak'taki Amerikan askerlerinin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kazımi, "Irak, ABD'yi kimin yönettiğine bakmaz. Biz, ABD ile anlaşmamızı yürütmek için oradaki devlet müessesesiyle çalışırız. Yakında Irak'ta kalan askeri üslerden ABD askerleri safında çekilmeler olacak." dedi.

Irak Başbakanı, çekilecek ABD askerlerinin sayısına ilişkin ise bilgi vermedi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri "bu hafta içinde" Pentagon'a Irak ve Afganistan'daki güçlerin bir kısmının daha çekilmesi emrinin gelmesini beklediklerini söylemişti.

- "IKBY, POLİTİKASINI DEĞİŞTİRMELİ"

Bağdat ile Erbil arasında borçlanma yasası nedeniyle gerilen ilişkilere de değinen Kazımi, "Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), (Bağdat'taki) daha önceki hükümetlere ve mevcut hükümete karşı izlediği ve başarılı olmayan bazı politikalarını gözden geçirmeli ve değiştirmeli." dedi.

Kazımi, eski Başbakan Adil Abdulmehdi döneminde imzalanan Çin Anlaşması'nın da iptal edilmediğini söyledi.

Koreli Daweoo Şirketi Müdürü'nün 9 Ekim'de Basra'a kendini asarak intihar etmesine ilişkin ise Kazımi, "Daweoo Şirketi Müdürü şantaj ve baskıya uğradığı için intihar etti." ifadelerini kullandı.

Kazımi, intihar eden Güney Koreli şirket müdürünün kim tarafından baskı ve şantaja uğradığına ilişkin bilgi vermedi.

Söz konusu müdürün Basra'daki Şii silahlı gruplar tarafından baskıya uğradığı iddia ediliyor.

Irak'taki Büyük Fav Liman Projesini yürüten Güney Koreli Daewoo şirketi müdürü 9 Ekim'de intihar etmişti.

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