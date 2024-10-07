İSTANBUL 24°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ekim 2024 Pazartesi / 4 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2839
  • EURO
    37,6477
  • ALTIN
    2917.7
  • BIST100
    9109.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak Başbakanı Sudani'den ABD ile AB ülkelerine: Bölge tehlikeli bir aşamanın eşiğinde
Dünya

Irak Başbakanı Sudani'den ABD ile AB ülkelerine: Bölge tehlikeli bir aşamanın eşiğinde

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Gazze'de 1 yılını dolduran saldırıların ardından, bölgenin ve dünyanın 'tehlikeli bir aşamanın eşiğinde olduğunu' belirtti.

AA7 Ekim 2024 Pazartesi 06:59 - Güncelleme:
Irak Başbakanı Sudani'den ABD ile AB ülkelerine: Bölge tehlikeli bir aşamanın eşiğinde
ABONE OL

Sudani, ABD Başkanı Joe Biden ve AB ülkelerine mesaj verdiği yazılı açıklama yaptı.

Irak'ın daha önce İsrail'in savaşı yaymaya çalışmasının doğuracağı sonuçlar konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatan Sudani, Gazze savaşının üzerinden geçen 1 yılın sonunda çatışmanın Lübnan'a yayılarak tüm bölgeye yönelik tehdit oluşturmaya başladığını ifade etti.

Sudani, "Bölgenin tanık olduğu tehlikeli gelişmeler ışığında, başta ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere tüm dostlarımıza, bölgeyi ve dünyayı kalıcı savaşlara sürükleyecek, küresel ekonomiyi sarsacak ve kalkınmayı sekteye uğratacak tehlikeli bir aşamanın eşiğinde olduğumuzu söylüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron'un, İsrail'e silah tedarikinin durdurulması ve savaşın sona ermesi için çalışılması çağrısına övgüde bulunan Sudani, Macron'un bu pozisyonunun, bölgenin içinde bulunduğu tehlikenin farkında olmasından kaynaklandığına işaret etti.

Irak'ı bu gerilimin etkilerinden korumak için çok çalıştıklarını ve bunu başardıklarını kaydeden Sudani, "Mevcut aşamada, sivillerin hedef alınmasının durdurulması ve bölgenin, kazananı olmayacak bir savaştan kurtarılması birinci öncelik olmalıdır." ifadesini kullandı.

Sudani, Irak'ın, dost ve kardeş ülkelerle bölgenin ve dünyanın güvenliğini etkileyen çatışmanın yayılmasının önlenmesi ve sükunetin sağlanması için çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.