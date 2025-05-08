Sudani, AAtölye'de Orta Doğu'nun güncel ve kilit meselelerinden biri olan Türkiye-Irak ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası boyutlarını değerlendirmek amacıyla düzenlenen "ODAK: Türkiye-Irak İlişkileri" programına konuk oldu.

Başbakan Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerinin bir komşuluk ilişkisi olarak tanımlamanın yeterli olmayacağını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zamanla arttığını ve geliştiğini söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin belirli temeller üzerine oturduğunu ifade eden Sudani, Türkiye-Irak ilişkilerinin temelde "teröre karşı mücadele" bağlamında şekillendiğini aktardı. Sudani, şöyle devam etti:

"Türkiye ile olan ilişkilerimize, bahsettiğimiz söz konusu gelişmeler ve dönüşümler bağlamında stratejik bir gözle bakıyoruz. Bunu geçici bir süreçle değerlendirmiyoruz. Dolayısıyla Türk-Irak ilişkilerinin istikrar denkleminin bir parçası olmasını istiyoruz; tasfiye veya çarpışma denkleminin değil. Bu da bizi Türkiye ile kalkınma temelli bir ilişki kurmaya yöneltiyor."

Kalkınma Yolu Projesine değinen Sudani, bunun stratejik bir proje olduğunu, sadece bir yol projesi olmadığını dile getirdi.

Sudani, Kalkınma Yolu'nu aynı zamanda ekonomik entegrasyon projesi olarak gördüklerini belirterek, "Şu anda Orta Doğu'nun en önemli projelerinden birisi ve en kısa sürede tamamlanmasını düşünüyoruz." dedi.

Filistin meselesine bakış açılarının ülkesinin tüm kurumlarıyla çok net olduğunu vurgulayan Sudani, şunları kaydetti:

"(Filistin meselesini) Biz çok net bir ifade ederiz ki medyada da bunu siyaset ve medya bağlamında ve hukuk çerçevesinde ve insani çerçevede değerlendiriyoruz. Aynı şekilde Irak'ın üstün çıkarlarını korumak için de çabalamak zorundayız. Savaşlardan ve çatışmalardan mümkün olduğunca kaçınmaya çalışıyoruz. (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümeti bu bölgeyi savaş ateşine, çatışma ateşine sürüklemek istiyor."