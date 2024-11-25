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Dünya

Irak Başbakanı, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini açıkladı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini duyurdu.

AA25 Kasım 2024 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
Irak Başbakanı, ülke nüfusunun 45 milyonu geçtiğini açıkladı
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Irak resmi haber ajansı INA'ya göre, Sudani, 20-21 Kasım'da yapılan nüfus sayımıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Irak'ın nüfusu 45 milyonu geçti." diyen Sudani, kentsel nüfus oranının yüzde 70,3 kırsal nüfus oranının ise yüzde 29,7 olduğunu kaydetti.

Irak'ta aile sayısının 7 milyon 898 bin 588'e ulaştığını belirten Sudani, şunları kaydetti:

"Ortalama aile büyüklüğü 5,3 kişi. Erkek nüfusu 22 milyon 784 bin 62 yani yüzde 50,1'e, kadın nüfusu da 22 milyon 623 bin 833 yani yüzde 49,8'e ulaştı. 15 yaş altı çalışma yaşının altındaki nüfus oranı yüzde 36,1 oldu. 15-64 yaş arası çalışma çağındaki nüfus oranı yüzde 60,2 oldu. 65 yaş ve üzeri nüfus oranı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi. Irak'ta nüfus artış hızı ise yüzde 2,3. "

Sudani ayrıca, ülkede en son 1987 yılında genel nüfus sayımı yapıldığına, 1997'deki nüfus sayımının ise Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ni (IKBY) kapsamadığına işaret etti.

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