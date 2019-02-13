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Irak Başbakanı'ndan ABD'ye: Yabancı üs kabul etmeyiz

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak topraklarında yabancı askeri üs kabul etmediklerini belirtti.

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak topraklarında yabancı askeri üs kabul etmediklerini belirtti.

Irak Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Abdulmehdi, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile başkent Bağdat'ta bir araya geldi.

Irak ve ABD ilişkileriyle terörle mücadele konularının ele alındığı görüşmede Abdulmehdi, ABD'li yetkiliye ülkesinde hiçbir yabancı askeri üssün bulunmasını kabul etmediklerini söyledi.

"Irak'ın kararı bağımsızdır ve hiçbir tarafın nüfuzundan etkilenmez." diyen Abdulmehdi, Arap ve bölge ülkelerine açılımı sürdürdüklerini kaydetti.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan ise Irak ile ilişkilerini güçlendirmek istediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin doğası ve geleceğine dair Irak hükümetinin görüşünü öğrenmek Bağdat'a geldiğini ifade etti.

Shanahan, Amerikan askerlerinin DEAŞ'a karşı mücadele ve Irak güçlerinin eğitim ihtiyacını yerine getirme görevi bulunduğunu dile getirdi.

"DEAŞ'ın ilerleyişini boşa çıkardık"

Öte yandan Irak Başbakanı Abdulmehdi, haftalık basın toplantısında, düzenledikleri operasyonlarla terör örgütü DEAŞ'ın Irak topraklarındaki ilerleyişini boşa çıkardıklarını söyledi.

Abdulmehdi, "Kerkük ve Salahaddin arasında yerleşmek isteyen terör unsurlarına hiçbir şekilde pirim vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı, Kerkük'teki son gelişmelere de değinerek, kentteki güvenlik durumunun iyi olduğunu kaydetti.

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