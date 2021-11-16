Irak Cumhurbaşkanı Salih: Arap, Türk ve Farslar arasında bölgesel temas noktasıyız

AA 16 Kasım 2021 Salı 12:28 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 12:28

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak'ın Araplar, Türkler ve Farsların bölgesel temas noktası olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Salih, Duhok kentinde düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik" forumunda konuştu.

Irak'ın hâlâ güvenlik tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu ifade eden Salih, bunun için bölgesel iş birliğinin gerekliliğini vurguladı.

"Orta Doğu'da geçiş dönemleri ve değişimler yaşanıyor, Irak da bunun merkezini oluşturuyor." diyen Salih, burada yaşanacakların bölgeye büyük yansımaları olacağını söyledi.

Berhem Salih, "Irak; Arap, Kürt, Şii, Sünni ve diğer bileşenlerin buluşma yeridir ve Arap, Türk ve Farslar arasında da bölgesel temas noktasıdır." diye konuştu.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlere de değinen Salih, bu seçimlerin anayasal ve yasal olarak kabul edilebilir sonuçlar ve Iraklıların taleplerini yerine getirecek hükümetle taçlandırılmasını diledi.

Duhok'ta düzenlenen "Orta Doğu'da Barış ve Güvenlik" forumu iki gün sürecek.