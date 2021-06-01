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Dünya

Irak Cumhurbaşkanı Salih: Dengeli iş birliğinden yanayız

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih'e güven mektubunu sundu.

AA01 Haziran 2021 Salı 14:09 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 14:09
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Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'i Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti.

Cumhurbaşkanı Salih, Büyükelçi Güney'den güven mektubunu teslim aldı.

Salih, "Irak olarak, uluslararası ve bölgesel gerginliğin azaltılması için dengeli ilişkileri kurmaktan yanayız. Terör, aşırıcılık ve iklim değişikliği konularında koordinasyonu destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Irak Cumhurbaşkanı, Güney'in yanı sıra Filipinler, Rusya, Somali, Özbekistan ve Etiyopya'nın Bağdat büyükelçilerinin de güven mektubunu teslim aldı ve ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda büyükelçilere başarılar diledi.

- BÜYÜKELÇİ GÜNEY'DEN "YOLA DEVAM" MESAJI

Büyükelçi Güney de güven mektubunu sunduktan sonra sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Güven mektubumuzu sunduk. Bayrağımızı çektik. Yola devam." ifadelerini kullandı.

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