Irak Cumhurbaşkanı Salih ile Başbakan Kazımi, Putin'in temsilcisi ile terörle mücadeleyi görüştü

AA 30 Kasım 2021 Salı 18:52 - Güncelleme: 1 Aralık 2021 Çarşamba 02:32

Irak resmi ajansı INA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Salih, başkent Bağdat'ta ülkesini ziyaret eden Putin'in Özel Temsilcisi Bogdanov'u kabul etti.

Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ile güvenlik, savunma, ekonomi ve ticari alanlarda iş birliği konuları ele alındı.

Ayrıca bölgesel gelişmeler ve terörle mücadele meseleleri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Salih, gerginlikleri azaltmak için bölgesel diyaloğa destek olunması, terörle ve ekonomik krizlerle mücadele için birlikte çalışmak gerektiğini vurguladı.

Bogdanov da ülkesinin Irak'ın egemenliği, güvenlik ve istikrarına destek olduğunu, ikili ilişkileri güçlendirmeyi istediğini belirtti.

Öte yandan Irak Başbakanlık Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Kazımi de Bogdanov ile bir araya geldi.

Görüşmede, askeri alan başta olmak üzere çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ele alındı.

Bölgenin istikrarı ile Suriye'deki son durumların masaya yatırıldığı aktarıldı.