30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5365
  • 6,1727
  • 254.611
  • 102.139
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Irak Cumhurbaşkanı Salih: Su meselesi Türkiye ile ilişkilerimizin en önemli yönünü oluşturuyor

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, su meselesinin Irak-Türkiye ilişkilerinin en önemli yönünü oluşturduğunu belirtti.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Irak Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Salih, Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasında su meselesinde askıda bulunan konuların çözülmesi için uzun vadeli anlaşmaların gerçekleştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.
 
Türkiye ile ilişkilere büyük önem verdiklerini dile getiren Salih, ikili ilişkilerin iki ülke halkının ortak çıkarları için geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
 
"Su meselesi, komşumuz Türkiye ile ilişkilerimizin en önemli yönünü oluşturuyor." diyen Salih, su hisseleri konusunda iki ülke arasında kurulan ilgili komitelerin köklü çözümler üretmesini temenni ettiklerini söyledi.
 
Irak Cumhurbaşkanı Salih ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası Eroğlu, Iraklı mevkidaşı Cemal Adili başkanlığındaki heyetler arası görüşmelere katıldı.  
 
Başkent Bağdat'ı ziyaret eden Eroğlu, Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi ile de bir araya gelmişti. 

Bu kez sokak ortasında ´erkeğe şiddet´

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Ses kaydı ortaya çıktı: O maymunlar hala ayakkabı bile giyemiyor

Ses kaydı ortaya çıktı: O maymunlar hala ayakkabı bile giyemiyor

Başkan Erdoğan, Büyükanıt'ın eşiyle görüştü

Başkan Erdoğan, Büyükanıt'ın eşiyle görüştü

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Venedik havasını İtalya'ya gitmeden yaşatan köy: Giethoorn

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Kolarov'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Rektör hasta gibi gitti, aldığı cevap karşısında polikliniği kapattırdı

Rektör hasta gibi gitti, aldığı cevap karşısında polikliniği kapattırdı

Fenomenin cansız bedeni bavulun içinde bulunmuştu... Vahşette yeni gelişme!

Fenomenin cansız bedeni bavulun içinde bulunmuştu... Vahşette yeni gelişme!

ABD'den Almanya'yı 'kriz bölgesine' çekme çabası... İlk açıklama geldi

ABD'den Almanya'yı 'kriz bölgesine' çekme çabası... İlk açıklama geldi

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi

Türk diplomatı şehit eden Ermeni teröristin girişimini Türkiye engelledi
 

POPÜLER HABERLER

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

İşte Osmanlı dönemine ait görmediğiniz tarihi kareler

Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

Makro fotoğrafçılıkta çığır açan büyüleyici fotoğraflar

Yoldan gelip geçenler yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptı

Yoldan gelip geçenler yesin diye 'Hayrat Bahçesi' yaptı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA