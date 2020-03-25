Irak, Fransa'nın koalisyon bünyesindeki askerlerini geri çektiğini duyurdu

AA 25 Mart 2020 Çarşamba 18:34 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 18:34

Irak resmi ajansı INA'nın haberine göre, ülkedeki gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa eden Başbakan ve Başkomutan Adil Abdulmehdi'nin Askeri Sözcüsü Abdulkerim Halef, hükümet ile yapılan anlaşma gereği DEAŞ karşıtı koalisyonda görev yapan Fransız güçlerinin Irak topraklarından ayrıldığını söyledi.

Halef, Fransız askerlerinin ülkeden çekilme nedenine dair ise detay vermedi.

Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı da bugün giderek artan koronavirüs tehlikesi ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırıların ardından Irak'taki askerlerini çektiğini açıklamıştı.

Irak'ta en son yapılan açıklamaya göre Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28, vaka sayısı da 316.