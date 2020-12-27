İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2020 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.589
  • BIST100
    1426.03
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak güvenlik güçleri, Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı
Dünya

Irak güvenlik güçleri, Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladı

Irak güvenlik güçleri, Musul'un batısındaki Sincar ilçesinden çıkmayı reddeden 4 PKK'lı teröristi tutukladı.

AA27 Aralık 2020 Pazar 17:41 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 17:41
ABONE OL

Ninova Polisinden Yüzbaşı Yahya Alvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin, sivillere yönelik yasa dışı eylemlerde bulunan ve Sincar'dan çıkmayı reddeden 4 PKK'lıyı tutukladığını söyledi.

Alvan, tutuklanan teröristlerin sorgulanmak üzere emniyet merkezine götürüldüğünü kaydetti.

- SİNCAR ANLAŞMASI

Bağdat ile Erbil arasında terör örgütü PKK'nın bölgeden çıkarılması için ekim ayında Sincar Anlaşması imzalanmıştı.

Anlaşma sonrası Bağdat yönetimi bölgeye polis güçleri yerleştirerek güvenlik dosyasını kontrolüne almaya başlamıştı.

Irak, söz konusu anlaşmanın uygulanmaya başladığını duyursa da bölgede halen varlık gösteren PKK'nın buradan ne şekilde çıkarılacağı ve nereye gideceği konusunda soru işaretleri bulunuyor. Irak resmi makamlarının bu konuyla ilgili bugüne kadar net bir açıklama yapmaması da dikkati çekiyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.