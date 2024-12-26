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Dünya

Irak heyeti, Şara ile görüştü

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan Iraklı heyet, ülkedeki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile bir araya geldi.

AA26 Aralık 2024 Perşembe 16:22 - Güncelleme:
Irak heyeti, Şara ile görüştü
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Irak İstihbarat Servisi Başkanı Hamid el-Şatri'nin başkanlığındaki heyet, Şam'a yaptıkları resmi ziyaret kapsamında Şara ile görüştü.

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap'ın da hazır bulunduğu görüşmenin ardından basına açıklama yapılmadı.

- IRAK HÜKÜMETİNDEN ZİYARETE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, Irak haber ajansı INA'ya açıklama yaptı.

Avvadi, Şatri liderliğindeki heyetin, Suriye'deki yeni yönetimle yaptığı görüşmede Suriye'deki gelişmeler, iki ülkenin ortak sınırında güvenlik ve istikrar gereksinimlerinin ele alındığını söyledi.

  • Irak heyeti
  • Şam ziyareti
  • Ahmed Şara

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