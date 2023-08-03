Irak, Hindistan'da üretilen soğuk algınlığı ilacını yasakladı

Bakanlık Sözcüsü Seyf Bedir, Irak resmi ajansı INA'ya konuyla ilgili açıklama yaptı.

"Cold Out" isimli ilacın Sağlık Bakanlığı resmi kayıtlarında bulunmadığını aktaran Bedir, bunun kullanılmasının kanuna aykırı olacağını söyledi.

Bedir, "Sağlık denetim ekipleri, söz konusu ilaç ve diğer kayıtsız ilaçların bulundurulmasıyla ilgili arama ve incelemeleri sürdürüyor. Bunu satanların yakalanması halinde haklarında kanunlara göre cezai işlem başlatılacaktır." dedi.

Söz konusu ilacın zehirli madde içerdiği iddia edilmişti.

