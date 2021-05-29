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Dünya

Irak ile İran arasında borç görüşmesi

Irak Maliye Bakanı Allavi, İranlı mevkidaşıyla ülkesinin Tahran'a borcunun ödenmesi takvimini görüştü.

AA29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:57 - Güncelleme: 29 Mayıs 2021 Cumartesi 21:57
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İran Ekonomi ve Maliye Bakanı Ferhad Dejpesend ile Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Irak'ın İran'a olan borcunun ödenmesi takvimini değerlendirdi.

İran Ekonomi ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Allavi, mevkidaşı Dejpesend ile Tahran'da bir araya geldi.

Görüşmede öncelikle Irak'ın İran'a borcunun ödenmesi için zaman çizelgesinin oluşturulması konusunu ele alan ikili, ayrıca iki ülke arasındaki gümrük, bankacılık, yatırım ve ekonomik iş birliğiyle ilgili değerlendirmede bulundu.

İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan da devlet medyasında yer alan açıklamasında İran'ın Irak'tan alacağı paranın 125 milyon dolarının aşı alımı için İsviçre bankasına yatırıldığını söyledi.

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