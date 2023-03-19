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Dünya

Irak ile İran arasında ''güvenlik anlaşması'' imzalandı

Irak ile İran, sınır güvenliğini de kapsayan güvenlik anlaşması imzaladı.

AA19 Mart 2023 Pazar 17:43 - Güncelleme:
Irak ile İran arasında ''güvenlik anlaşması'' imzalandı
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Irak Başbakanlık Basın Ofisinin yazılı açıklamasına göre Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Bağdat'ta bulunan İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile bir araya geldi.

İki ülke ilişkileriyle bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sudani, Irak'ın hiçbir komşu ülkeye yönelik "saldırı sahası" olmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Sudani ve Şemhani görüşmesinde Çin'in arabuluculuğunda İran ile Suudi Arabistan arasında imzalanan anlaşmaya da değinilirken, konuya dair detay verilmedi.

Görüşme kapsamında, İran ile ortak sınırları koruma ve güvenlik alanında işbirliğini güçlendirmek için anlaşma imzalandı.

Şemhani'nin Irak Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile de görüşmesi bekleniyor.

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