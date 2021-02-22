Irak ile Suudi Arabistan arasında görüşme

AA 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:38 - Güncelleme: 22 Şubat 2021 Pazartesi 21:38

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal bin Ferhan, iki ülke arasındaki ticaretin güçlendirilmesi ve bölgesel meseleleri değerlendirdi.

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülkenin dışişleri bakanları Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, bölgesel meseleler ile ticaret ve yatırımların geliştirilmesi konuları ele alındı.

Hüseyin'in öncesinde Irak İçişleri Bakanı Osman el-Ganimi de beraberindeki bir güvenlik heyetiyle Suudi Arabistan'a gitmişti.

Irak ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkiler, Körfez Savaşı'yla başlayan 25 yıllık kesintinin ardından 2015'te yeniden kurulmuştu.

Irak, Mayıs 2019'da iki ülke hükümetleri arasında Yatırımı Teşvik Etme ve Koruma Yasasını onaylamıştı.

