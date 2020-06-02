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Dünya

Irak Kerkük'te, DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla Kerkük'ün güney batı bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldığı duyuruldu.

AA02 Haziran 2020 Salı 08:39 - Güncelleme: 02 Haziran 2020 Salı 08:39
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Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Kazımi’nin Askeri Sözcüsü Yahya Resul, yaptığı açıklamada, “Başbakan Kazımi’nin talimatıyla Kerkük’ün güney batısında DEAŞ’a karşı 'Irak’ın Kahramanları' adlı operasyonlar başladı.” ifadesini kullandı.

Operasyonun 5 ayrı koldan devam ettiğini belirten Resul, bu operasyonla istikrar ve güvenliğin sağlanması ve söz konusu bölgenin DEAŞ kalıntılarından arındırılmasının amaçlandığını kaydetti.

DEAŞ, Kerkük çevresinde askeri birliklere yönelik zaman zaman saldırılar düzenliyor.

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