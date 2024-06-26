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Dünya

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçim tarihi belli oldu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) ertelenen parlamento seçimlerinin önümüzdeki Ekim ayında yapılmasına karar verildi.

IHA26 Haziran 2024 Çarşamba 15:15 - Güncelleme:
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde seçim tarihi belli oldu
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IKBY Başkanlığı Sözcüsü Dilşat Şahap, düzenlediği basın toplantısında parlamento seçimlerinin 20 Ekim 2024 tarihinde yapılmasına karar verildiğini duyurdu. Açıklamada, ilgili makamların Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu ile işbirliği ve koordinasyon içinde olması gerektiği aktarıldı.

IKBY'de 1 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan seçimler Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki azınlık kotalarının yanı sıra bazı konularda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle 18 Kasım 2023'e ertelenmişti. Seçimler belirlenen tarihte de gerçekleştirilemeyerek önce 25 Şubat 2024 daha sonra da10 Haziran 2024 tarihlerine ertelenmişti. IKBY'de son seçim 30 Eylül 2018 tarihinde yapılmıştı.

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