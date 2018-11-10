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Irak, Kuveyt’e savaş tazminatı ödeyecek

Birleşmiş Milletler, Kuveyt’e 1990’daki işgalinde verdiği hasarlardan dolayı Irak’ın gelecek yıldan itibaren petrol satışından elde ettiği paradan tazminat ödemesine karar verdi.

  • İHA
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Irak’ın 1990 yılında Kuveyt’i işgali ardından hasarları tespit eden Birleşmiş Milletlere bağlı Tazminat Komisyonu, Irak’ın gelecek yıldan itibaren petrol satışından elde ettiği paradan Kuveyt’e tazminat ödemesine karar verdi. Irak’ın gelecek yıldan itibaren petrol satışından yüzde 1,5’ini Kuveyt’e ödeyeceğini belirten Komisyon, söz konusu kararın BM’nin 2017 yılında almış olduğu 276 numaralı karara bağlı olduğunu belirtti. BM’nin tazminat ödeme kararını memnuniyetle karşılayan Kuveyt, Irak’tan bu yıl içerisinde 3 defa 90 milyon dolar aldıklarını duyurdu.
 
BM Tazminat Komisyonu, 2013 yılında, Irak'ın 1990 yılındaki işgali sırasında zarar gören Kuveyt'e 1,24 milyar dolar tazminat ödenmesini kararlaştırmıştı.
 
Irak’ın devrik lideri Saddam Hüseyin, Ağustos 1990'da Irak’ın bir parçası olduğunu iddia ettiği Kuveyt'i işgal etmiş, ABD önderliğinde oluşturulan uluslararası koalisyon Şubat 1991'de Kuveyt'i Irak’ın elinde geri almayı başarmıştı.

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