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Dünya

Irak, Lübnan'a uçak seferlerini başlatıyor

Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak es-Sadavi, Suriye'de Esed rejiminin düşmesiyle 3 haftadır ara verilen Bağdat-Beyrut uçak seferlerinin 30 Aralık'ta başlayacağını duyurdu.

AA28 Aralık 2024 Cumartesi 18:17 - Güncelleme:
Irak, Lübnan'a uçak seferlerini başlatıyor
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Irak haber ajansı INA'nın haberinde, Ulaştırma Bakanı Sadavi'nin Irak-Lübnan uçak seferlerinin başlamasına ilişkin açıklamasına yer verildi.

Sadavi'nin, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla, Irak'tan Lübnan'a gönüllü olarak gitmek isteyen Lübnanlıların ülkelerine ulaşmalarının kolaylaştırılması için 30 Aralık'ta Bağdat'tan Beyrut'a uçuşların başlaması kararı aldığı kaydedildi.

Haftada yedi sefer yapılacağı aktarılan haberde, talep yoğunluğu ve koşullara göre sefer sayısının iki katına çıkarılabileceği ifade edildi.

Irak Ulaştırma Bakanlığı, 8 Aralık'ta, Suriye hava sahasındaki mevcut güvenlik gelişmeleri göz önüne alınarak Bağdat ile Beyrut arasındaki uçuşların "geçici olarak" askıya alındığını duyurmuştu.

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