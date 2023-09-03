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Dünya

Irak mahkemesi Kerkük'teki binanın KDP'ye verilmesi yönündeki kararı durdurdu

Irak Federal Mahkemesi, Kerkük'teki ordu karargahının boşaltılıp Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) verilmesi kararını durdurdu.

AA3 Eylül 2023 Pazar 16:57 - Güncelleme:
Irak mahkemesi Kerkük'teki binanın KDP'ye verilmesi yönündeki kararı durdurdu
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Mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kerkük Arap Milletvekili Vasfi Asi'nin ordu karargahının KDP'ye verilmemesi için Federal Mahkeme'de açtığı dava görüşülerek karara bağlandı.

Açıklamada "Başbakan'ın (Muhammed Şiya es-Sudani) Kerkük'teki Ortak Operasyonlar Gücü karargahının boşaltılması yönündeki kararını durdurma kararı alındı. Mahkemenin bu kararı, tüm yetkililer için kesin ve bağlayıcıdır." denildi.

- PROTESTOLARIN ARDINDAN OLAYLAR ÇIKMIŞTI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.

IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP'nin bulunduğu binayı boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.

Kerkük'te dün, KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından olaylar çıkmıştı.

Protestoların ardından olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olaylarda, ölenlerin sayısı 4'e, yaralananların ise 15'e yükseldiği açıklanmıştı.

  • Irak Federal Mahkemesi
  • Kerkük ordu karargahı
  • Kürdistan Demokrat Partisi

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