IHA 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:53

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Yusra Recep yaptığı açıklamada, Irak anayasasına göre vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasının devletin görevi olduğunu hatırlatarak, hükümeti vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için üzerine düşen görevi yerine getirmeye çağırdı. Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamadan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Recep, hükümetten yerleşim alanlarındaki silah ve mühimmat depolarını şehir merkezlerinin dışına taşımasını istedi.

Lübnan’da liman bölgesinde meydana gelen büyük patlamanın ardından Iraklı aktivistler sosyal medyada “Silahları evlerimizden uzaklaştırın” kampanyası başlattı.

Irak’ta özellikle yaz mevsiminde silah ve mühimmat depolarında patlamalar meydana geliyor. Söz konusu depoların çoğu kent merkezlerinde yer alıyor.