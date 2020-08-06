İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
06 Ağustos 2020 Perşembe / 16 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3003
  • EURO
    8,6832
  • ALTIN
    484.755
  • BIST100
    1048.57
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak meclisinde büyük panik: Lübnan faciasının benzerini yaşamayalım
Dünya

Irak meclisinde büyük panik: Lübnan faciasının benzerini yaşamayalım

Irak Meclisi, Lübnan'da yaşanan facianın benzerinin ülkede yaşanmasını önlemek için silah ve mühimmat depolarının kent merkezinin dışına taşınmasını istedi.

IHA06 Ağustos 2020 Perşembe 16:53 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 16:53
ABONE OL

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyesi Yusra Recep yaptığı açıklamada, Irak anayasasına göre vatandaşların can güvenliğinin sağlanmasının devletin görevi olduğunu hatırlatarak, hükümeti vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için üzerine düşen görevi yerine getirmeye çağırdı. Lübnan’ın başkenti Beyrut’taki patlamadan ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Recep, hükümetten yerleşim alanlarındaki silah ve mühimmat depolarını şehir merkezlerinin dışına taşımasını istedi.

Lübnan’da liman bölgesinde meydana gelen büyük patlamanın ardından Iraklı aktivistler sosyal medyada “Silahları evlerimizden uzaklaştırın” kampanyası başlattı.

Irak’ta özellikle yaz mevsiminde silah ve mühimmat depolarında patlamalar meydana geliyor. Söz konusu depoların çoğu kent merkezlerinde yer alıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.