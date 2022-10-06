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Dünya

Irak Meclisi'nde, İran saldırıları görüşülecek

Irak Meclisi'nin İran tarafından ülkenin kuzeyine yapılan saldırıları görüşeceği bildirildi.

AA6 Ekim 2022 Perşembe 17:26 - Güncelleme:
Irak Meclisi'nde, İran saldırıları görüşülecek
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Irak Meclisi'nden yapılan açıklamada, 2 gün sonra düzenlenecek oturumda İran'ın ülkenin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği saldırıların ele alınacağı belirtildi.

İran, 24 Eylül, 28 Eylül ve 1 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırılar başlatmıştı. Saldırıda yaralanan ve hayatını kaybeden Iraklı siviller olmuştu.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Bağdat Büyükelçisine nota vermişti.

Irak Dışişleri Bakanlığı, Tahran'ın Bağdat Büyükelçisine nota vermişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır IKYB'nin kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

  • Irak Meclisi
  • İran
  • Devrim Muhafızları Ordusu
  • Irak Dışişleri Bakanlığı

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