Dünya

Irak Meclis'nde çatlak! Boykot etme kararı aldılar

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Irak Meclis Grubu, parlamento oturumlarını süresiz olarak boykot etme kararı aldığını açıkladı.

AA19 Nisan 2026 Pazar 07:23
KDP Irak Meclis Grubu tarafından yapılan yazılı açıklamada, meclis boykot kararının parti yönetiminin "talimat ve yönlendirmeleri" doğrultusunda alındığı belirtildi.

Boykot gerekçesi olarak ise mecliste "anayasa ve yasalara aykırı ihlaller" ile "ortaklık, denge ve uzlaşı ilkelerinin açık şekilde göz ardı edilmesi" olarak gösterildi.

KDP, Irak'ta cumhurbaşkanı seçimine tepki göstererek, Kürdistan Yurtseverler Birliğinin adayı olan ve Cumhurbaşkanı seçilen Nizar Amedi ile iletişim kurmayacakları yönünde açıklama yapmıştı.

KDP'nin Irak Meclisi'nde 30'a yakın sandalyesi bulunuyor.

  • KDP boykot
  • Irak Meclisi
  • parlamento oturumu

