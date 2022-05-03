Irak medyası duyurdu! Sincar'a üst düzey ziyaret

Irak medyasında yayımlanan haberlere göre Genelkurmay Başkanı Yarallah'ın da yer aldığı üst düzey askeri bir heyet, terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında dün çatışmaların yaşandığı Sincar ilçesine denetim ziyareti yaptı.



Heyette, Ortak Operasyonlar Komutanlığı Komutan Yardımcısı Abdulemir Şammari'nin de yer aldığı aktarıldı.



Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesinde, dün terör örgütü PKK'ya bağlı YBŞ (Sincar Savunma Birlikleri) unsurları ile Irak ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Irak askerinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

