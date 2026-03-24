Irak haber ajansı INA'ya konuşan Irak Güvenlik Medya Ağı Başkanı Saad Maan, Irak'ta bulunan NATO misyonunun savaşçı olmadığını, ülkedeki varlığının ortak mutabakat ve vizyon doğrultusunda sürdüğünü ifade etti.

Misyonun görevlerinin danışmanlık ve eğitimle sınırlı olduğunu, koalisyon güçlerine bağlı olmadığını ve doğrudan NATO'nun Napoli'deki ana karargahına bağlı bulunduğunu aktaran Maan, "NATO misyonu Irak'ta herhangi bir saldırıya maruz kalmadı ve çekilme kararı Irak tarafıyla koordinasyon içinde 'ihtiyati bir önlem' olarak alındı." dedi.

NATO, Irak'taki misyonuna (NMI) ilişkin konuşlanmasını değiştirerek ülkedeki tüm personelini Avrupa'ya tahliye etmişti.