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Dünya

Irak NATO'nun deneyimlerinden yaralanmak istiyor

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci, terör örgütü DEAŞ tehlikesinin sürdüğünü belirterek, NATO'nun deneyimlerinden yaralanmak istediklerini ifade etti.

AA21 Şubat 2021 Pazar 14:28 - Güncelleme: 21 Şubat 2021 Pazar 14:29
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Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Araci Bağdat'ta NATO Irak Temsilcisi Korgeneral Pierre Olsen ile bir araya geldi.

Terör örgütü DEAŞ'ın Irak'ta hala tehlike oluşturduğunu dile getiren Araci, bu kapsamda NATO'nun deneyimlerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı, Irak'ın aşırıcılık ve terörle mücadele alanında uluslararası toplumla da iş birliği isteğine vurgu yaparak, Iraklı güçlerin bu alanlarda deneyim kazandığını kaydetti.

Görüşmede Araci, "Irak, bölgesel hiçbir sorunun parçası değil, çözümün parçasıdır." ifadesine yer verdi.

Olsen de NATO'nun varlığının Irak hükümetinin talebi üzerine olduğunu söyleyerek, Irak'taki misyonlarının genişletilmesinin de yine hükümetin talebine bağlı olacağını aktardı. Olsen, NATO'nun terörle mücadele ve aşırıcılığa karşı Irak'ı desteklediğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 18 Şubat'ta "Irak güçlerini terörle mücadelelerinde desteklemek ve DEAŞ'ın geri dönmesini engellemek amacıyla bugün NATO'nun Irak misyonunun genişletilmesini kararlaştırdık. Misyonumuz 500 personelden 4 bine çıkacak. Eğitim faaliyetlerine daha fazla Irak kurumu ile Bağdat dışındaki bölgeler de dahil olacak." demişti.

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