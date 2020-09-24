İSTANBUL 27°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6243
  • EURO
    8,9102
  • ALTIN
    459.384
  • BIST100
    1119.56
Dünya

Irak nükleer reaktör inşa edecek

Irak, ülkede barışçıl amaçlarla nükleer reaktör inşasına başlamak için komisyon kurdu.

AA24 Eylül 2020 Perşembe 19:34 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 19:34
ABONE OL

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin talimatıyla, ülkede barışçıl amaçlarla nükleer reaktör inşasına başlamak için bir komisyon kuruldu.

Irak Radyoaktif Kaynakların Kontrolü Kurumu Başkanı Kemal Latif, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, Başbakan Kazımi'nin talimatıyla "araştırma amaçlı" nükleer reaktör inşasına başlanması için bir komisyon kurulduğunu söyledi.

Latif, nükleer reaktörlerin inşasının çeşitli tarımsal ve endüstriyel uygulamaların geliştirilmesine, tıbbi izotopların ve farmasötik malzemelerin üretimine katkıda bulunacağını belirtti.

Irak'ın, araştırma amaçlı nükleer reaktör inşasına ihtiyacı olduğunu kaydeden Latif, 5 yılda tamamlanacağını öngördüğü reaktörün yakınına bir nükleer tıp hastanesi inşa edilebileceğini ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.