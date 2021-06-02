İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
02 Haziran 2021 Çarşamba / 21 Sevval 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6357
  • EURO
    10,5634
  • ALTIN
    526.871
  • BIST100
    1432.04
Dünya

Irak ordusu için sürpriz yardım teklifi

Ürdün, Irak ordusuna savaş becerilerini geliştirmek için eğitim teklifi yaptı.

AA02 Haziran 2021 Çarşamba 07:49 - Güncelleme: 02 Haziran 2021 Çarşamba 07:49
ABONE OL

Ürdün, eğitim yoluyla Irak ordusunun savaş becerilerini geliştirmek için Irak'a yardım teklifinde bulundu.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Genelkurmay Başkanı Abdulemir Yarullah, başkent Bağdat'ta Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti ile görüştü.

Görüşmede, Irak ordusuna her türlü iş birliği ve desteği sunmayı önemsediklerini kaydeden Huneyti, ülkesinin, savaş becerilerini geliştirmek için Irak ordusuna eğitim vermeye hazır olduğunu vurguladı.

Irak Genelkurmay Başkanı Yarullah da Ürdün'ün, Irak güvenlik güçlerine eğitim düzeyinde yardım ve destek sağlama noktasındaki rolünden övgüyle söz etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.