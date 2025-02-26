Irak petrolü Türkiye'den akacak! ''Çatışmalar dönemini geride bırak'' dedi

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatının yeniden başlaması için gerekli prosedürlerin tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

"CEYHAN LİMANI'NDAN PETROL İHRACATININ BAŞLAMASI İÇİN PROSEDÜRLERİN TAMAMLANMASINI BEKLİYORUZ"

Sudani, Erbil'de Rudaw Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen "Orta Doğu'nun Geleceğinde Belirsizlikler" Forumuna video konferans aracılığıyla katılarak, açıklamalarda bulundu.

"Savaş ve çatışmalar dönemini geride bırakıp, barış ve istikrar dönemine geçtik." diyen Sudani, Irak'ın uluslararası toplumla bütünleşme yolunda ilerlediğini söyledi.

Irak'ın kuzeyindeki petrolün ihracatı konusunda konuşan Sudani, "Ceyhan Limanı'ndan petrol ihracatının yeniden başlaması için gerekli prosedürlerin tamamlanmasını bekliyoruz." dedi.

Kalkınma Yolu Projesi'ne değinen Sudani, projenin Asya'yı Avrupa'ya bağlayan ekonomik, kültürel ve sosyal bir köprü olduğunu kaydetti.

- "BÖLGE, BÜYÜK DÖNÜŞÜMLER VE OLAYLAR YAŞIYOR"

Terörle mücadelede "işbirliğinin net çerçevesini oluşturmak amacıyla uluslararası koalisyon ülkeleriyle müzakerenin eşiğinde" olduklarını dile getiren Sudani, ABD başta olmak üzere koalisyon üyeleriyle güçlü ilişkiler içerisinde olduklarını ifade etti.

Bölgedeki gelişmelere işaret eden Muhammed Şiya es-Sudani, "Bölge, on yıllardır tanık olmadığı büyük dönüşümler ve olaylar yaşıyor. Irak'ı savaşın ateşinden kurtarmaya çalıştık. Lübnan ve Filistin'e de yardımlar sunduk." dedi.