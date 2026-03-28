Suriye'nin güneyindeki kritik askeri noktalardan biri olan Tenef Üssü, insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, saldırının Irak topraklarından gerçekleştirildiğini açıklarken tüm İHA'ların etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Suriye yönetimine geçen üssün güvenliği, bu saldırıyla birlikte yeniden gündeme oturdu.

SURİYE ORDUSU OPERASYON KOMUTANLIĞI'NDAN İHA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Suriye ordusu, Irak-Ürdün-Suriye sınırlarının kesiştiği Tenef Askeri Üssü'ne çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığına dayandırdığı haberde saldırıya dair bilgi verildi.

Haberde, ülkenin güneyindeki Tenef Üssü'ne İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

IRAK TOPRAKLARINDAN FIRLATILAN İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığı aktarılan haberde, ordu birliklerinin saldırıya zamanında müdahale ederek İHA'ları etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD'DEN DEVRALINAN STRATEJİK TENEF ÜSSÜ'NÜN KISA GEÇMİŞİ

Suriye yönetimi, ABD'nin yaklaşık 10 yıl konuşlandıktan sonra çekildiği, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nü 12 şubat 2026'da teslim almıştı.