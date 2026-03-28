  Irak sınırında dumanlar yükseldi: Tenef Üssü İHA'larla hedef alındı
Irak sınırında dumanlar yükseldi: Tenef Üssü İHA'larla hedef alındı

Suriye ordusu, Irak-Ürdün-Suriye sınırlarının kesiştiği stratejik Tenef Askeri Üssü'ne Irak topraklarından fırlatılan çok sayıda insansız hava aracıyla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Ordu birlikleri, İHA'lara zamanında müdahale ederek tamamını etkisiz hale getirdi. ABD'nin yaklaşık 10 yıl konuşlandıktan sonra çekildiği üs, Suriye yönetimi tarafından şubat ayında teslim alınmıştı.

AA28 Mart 2026 Cumartesi 15:45 - Güncelleme:
Suriye'nin güneyindeki kritik askeri noktalardan biri olan Tenef Üssü, insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığı, saldırının Irak topraklarından gerçekleştirildiğini açıklarken tüm İHA'ların etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ABD'nin bölgeden çekilmesinin ardından Suriye yönetimine geçen üssün güvenliği, bu saldırıyla birlikte yeniden gündeme oturdu.

SURİYE ORDUSU OPERASYON KOMUTANLIĞI'NDAN İHA SALDIRISI AÇIKLAMASI

Suriye ordusu, Irak-Ürdün-Suriye sınırlarının kesiştiği Tenef Askeri Üssü'ne çok sayıda insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini belirtti.

Suriye devlet televizyonu "El-İhbariyye"nin Suriye Ordusu Operasyon Komutanlığına dayandırdığı haberde saldırıya dair bilgi verildi.

Haberde, ülkenin güneyindeki Tenef Üssü'ne İHA'larla saldırı gerçekleştirildiği kaydedildi.

IRAK TOPRAKLARINDAN FIRLATILAN İHA'LAR ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İHA'ların Irak topraklarından fırlatıldığı aktarılan haberde, ordu birliklerinin saldırıya zamanında müdahale ederek İHA'ları etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Saldırıda can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.

ABD'DEN DEVRALINAN STRATEJİK TENEF ÜSSÜ'NÜN KISA GEÇMİŞİ

Suriye yönetimi, ABD'nin yaklaşık 10 yıl konuşlandıktan sonra çekildiği, Irak ve Ürdün sınırıyla kesişen stratejik Tenef Üssü'nü 12 şubat 2026'da teslim almıştı.

  • Tenef Üssü
  • Suriye ordusu İHA saldırısı
  • Irak Suriye sınırı
  • insansız hava aracı
  • Suriye güvenlik

