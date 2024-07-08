Irak: Sudani, Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan ile görüştü

Irak Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Sudani ile Büyükelçi İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisan ayında Bağdat'a gerçekleştirdiği ziyarette alınan kararlar doğrultusunda ikili ilişkilerdeki yapıcı işbirliğinin güçlendirilmesini görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretiyle iki ülke arasında çeşitli alanları kapsayacak 20'den fazla ortak mutabakat zaptının yanı sıra Kalkınma Yolu Projesi'yle ilgili dörtlü anlaşmanın imzalandığına işaret edilen açıklamada, "Görüşmede, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Nisan ayındaki Bağdat ziyareti sırasında oluşan ikili ilişkilerdeki yapıcı işbirliğinin daha da güçlendirilmesini ele alındı" ifadesine yer verildi.



Irak Başbakanı Sudani ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan ayrıca sınır bölgelerindeki ortak güvenlik işbirliği koordinasyonunu da masaya yatırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Nisan'da Irak'ı ziyaret etmişti.