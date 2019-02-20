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Irak Savunma Bakanlığı, Suriye sınırına "takviye güç" gönderildiğini duyurdu

Irak Savunma Bakanlığı, alınan bu kararla sınır hattında tam bir korumanın sağlanması ve terör örgütü DEAŞ çetelerinin ülke içine sızmasının engellenmesinin hedeflendiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Enbar ilinin Suriye sınırındaki El-Kaim ilçesinde yer alan sınır hattına takviye güç gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, alınan bu kararla sınır hattında tam bir korumanın sağlanması ve terör örgütü DEAŞ çetelerinin ülke içine sızmasının engellenmesinin hedeflendiği vurgulandı.

- DEAŞ'IN YENİDEN ORTAYA ÇIKACAĞI İDDİALARI

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, başkent Bağdat'ta dün düzenlediği haftalık basın toplantısında, terör örgütü DEAŞ'ın bazı bölgelerde yeniden ortaya çıkacağı iddialarına değinmişti.

Abdulmehdi, "DEAŞ, Irak'taki destekçilerine moral vermeye çalışıyor ancak durum güvenlik güçlerimizin kontrolü altında. Irak'ta eskiye nazaran güvenlik ve istikrar söz konusu. DEAŞ'ın Irak-Suriye sınırından ülkemize sızması konusunda da teyakkuzdayız. DEAŞ, sınırda büyük ve şiddetli bir darbe aldı. Bu, Suriye ve Irak'taki durumunu da etkiler." ifadesini kullanmıştı.

Irak’ın Suriye ile "Husaybe", "Kaim", "El-Velid" ve "Rabia" adlı dört sınır noktası bulunuyor.

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