Irak: Topraklarımız saldırılar için kullanılmayacak

Irak Hükümet Sözcüsü Basim Avvadi, yaptığı yazılı açıklamada, Bağdat yönetiminin bölge ülkeleriyle sürdürülebilir ve güçlü ilişkilerden yana olduğunu ve Arap ülkelerinin güvenliğine önem verdiğini belirtti.

Gerilimin düşürülmesi, istikrarın korunması ve kaynağı ne olursa olsun saldırıların önlenmesine yönelik çabaların desteklendiği ifade edilen açıklamada, Irak hükümetinin Suudi Arabistan'ı hedef alan son İHA saldırılarını kınadığı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi ile bölge ülkelerinin egemenliğinin korunmasına yönelik ortak çalışmaların sürdürüleceği kaydedildi.

Iraklı askeri makamların, saldırıyla ilgili Irak hava sahasına ilişkin herhangi bir hareketlilik tespit etmediği belirtilen açıklamada, buna rağmen ilgili kurumların olayın ayrıntılarının araştırılması konusunda işbirliğine hazır olduğu aktarıldı.

Açıklamada, Irak'ın topraklarının, hava sahasının ve kara sularının komşu ülkelere yönelik saldırılar için kullanılmasını kesin bir dille reddettiği vurgulanarak, güvenlik güçlerinin bu tür girişimlerin engellenmesi ve ortaya çıkarılması için gerekli tüm tedbirleri aldığı ifade edildi.

Irak'ta devletin egemenliğini ihlal etmeye ya da Suudi Arabistan ve diğer komşu ülkelerle ilişkilere zarar vermeye yönelik hiçbir girişime müsamaha gösterilmeyeceği kaydedildi.

Irak Dışişleri Bakanlığı da pazartesi günü Suudi Arabistan'daki bazı tesislerin 3 adet insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığına ilişkin iddialardan "derin endişe" duyduğunu ve bunların Irak'tan kaynaklandığına dair verilerin bulunmadığını açıklamıştı.