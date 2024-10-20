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Dünya

Irak Türkmen Cephesi: IKBY seçimlerinde Türkmen varlığını kanıtlamalıyız

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) 6. dönem milletvekili seçimlerine ilişkin, 'Seçimlerde Türkmen varlığını kanıtlamalıyız. Kuzey Irak Yönetiminde idari ve kültürel haklarımızı garanti altına almak için seçimlere katılmalıyız.' dedi.

AA20 Ekim 2024 Pazar 13:19 - Güncelleme:
Irak Türkmen Cephesi: IKBY seçimlerinde Türkmen varlığını kanıtlamalıyız
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Turan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, IKBY 6. dönem milletvekili seçimlerine Erbil'de "Irak Türkmen Cephesi" listesiyle katıldıklarını belirtti.

ITC listesinin tüm adaylarına başarılar dileyen Turan, "Milletimizin erken saatlerde seçimlere katılmasını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Turan, seçim sonuçlarının Türkmenler için etkisine ilişkin şu değerlendirmelere yer verdi:

"Seçimlerde Türkmen varlığını kanıtlamalıyız. Kuzey Irak Yönetiminde idari ve kültürel haklarımızı garanti altına almak için seçimlere katılmalıyız. Süleymaniye'de kardeşimiz Sezgin'i aday gösterdik. Kifri'deki Türkmen kardeşlerimiz umutsuzluğa kapılmasın. İnşallah hem Erbil hem de Kifri'de zafer kazanacağız."

- IKBY'DE MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ İÇİN OY VERME SÜRECİ BAŞLADI

IKBY'de yaklaşık 2 senedir ertelenen 6. dönem milletvekili seçimleri için seçmenler, saat 07.00'de sandık başına gitmeye başladı.

Cuma günü yapılan 215 bin 960 güvenlik gücünün katıldığı özel oylama sürecinde yüzde 97'ye ulaşan bir katılım sağlanmıştı.

Bugünkü oylamada ise 2 milyon 683 bin 618 genel seçmenin oy kullanma hakkı bulunuyor ve oy kullanma süreci saat 18.00'de sona erecek.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu tarafından denetlenen seçimlerde 368'i kadın olmak üzere 1191 aday yarışıyor.

Adaylar, Türkmenler, Hristiyanlar ve Ermenilere toplamda 5 kişilik kota ayrılan 100 sandalyelik meclise girmek için yarışacak.

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