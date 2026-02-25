Irak, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın ''teknik arıza'' nedeniyle geçici kapatıldığını açıkladı

Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, Irak resmi haber ajansı INA'ya konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın geçici olarak kapatılması, acil bir teknik arıza nedeniyle alınan önleyici tedbir sonucu gerçekleşti." diyen Safi, uzman teknik ekiplerin arıza tespiti ve onarım çalışmalarına başladığını belirtti.



Çalışmaların tamamlanması ve nihai teknik kontrollerin yapılmasının ardından havalimanının önümüzdeki birkaç saat içerisinde uçuşlara yeniden açılacağını ifade eden Safi, havalimanının yeniden açılmasını engelleyen yerel ya da uluslararası herhangi bir güvenlik sorununun bulunduğu yönündeki iddiaları reddettiklerini kaydetti.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki uçuşların aniden durduğu haberleri sosyal medyada yer almıştı.