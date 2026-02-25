İSTANBUL 11°C / 3°C
  Irak, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın ''teknik arıza'' nedeniyle geçici kapatıldığını açıkladı
Dünya

Irak, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın ''teknik arıza'' nedeniyle geçici kapatıldığını açıkladı

Irak Ulaştırma Bakanlığı, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın teknik arıza nedeniyle geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

AA25 Şubat 2026 Çarşamba 06:39 - Güncelleme:
Irak, Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın ''teknik arıza'' nedeniyle geçici kapatıldığını açıkladı
Bakanlık Sözcüsü Meysem es-Safi, Irak resmi haber ajansı INA'ya konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın geçici olarak kapatılması, acil bir teknik arıza nedeniyle alınan önleyici tedbir sonucu gerçekleşti." diyen Safi, uzman teknik ekiplerin arıza tespiti ve onarım çalışmalarına başladığını belirtti.

Çalışmaların tamamlanması ve nihai teknik kontrollerin yapılmasının ardından havalimanının önümüzdeki birkaç saat içerisinde uçuşlara yeniden açılacağını ifade eden Safi, havalimanının yeniden açılmasını engelleyen yerel ya da uluslararası herhangi bir güvenlik sorununun bulunduğu yönündeki iddiaları reddettiklerini kaydetti.

Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki uçuşların aniden durduğu haberleri sosyal medyada yer almıştı.

  • Uluslararası Bağdat Havalimanı
  • Irak
  • teknik arıza

