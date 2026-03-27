Irak ve ABD'den kritik mutabakat: Topraklar saldırıya kapalı

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak ile ABD arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarını kapsayan stratejik işbirliği çerçevesinde Ortak Yüksek Koordinasyon Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda iki ülke, terör saldırılarının önlenmesi ve Irak topraklarının herhangi bir saldırı için kullanılmaması yönünde işbirliğini artırma kararı aldı.

Taraflar, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere, ABD personeline ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.



Uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi de toplantıda vurgulandı.

Irak'ın bölgedeki mevcut askeri çatışmaların dışında tutulmasına yönelik karşılıklı taahhüt yinelenirken, ülkenin egemenliğine tam saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.



Ayrıca Irak'ın kara, hava ve deniz sahasının komşu ülkelere veya bölgeye yönelik tehditlerde kullanılmaması konusu da masaya yatırıldı.

Toplantıda taraflar, terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürecin Irak'ın öncülüğünde yürütülmesi konusunda mutabakata vardı.