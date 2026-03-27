İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mart 2026 Cuma / 9 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,4708
  • EURO
    51,3046
  • ALTIN
    6426.87
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Irak ve ABD'den kritik mutabakat: Topraklar saldırıya kapalı

Irak ve ABD, Irak topraklarının siviller, güvenlik güçleri ve ABD personeline yönelik saldırılar için kullanılmaması konusunda anlaşmaya vardı.

AA27 Mart 2026 Cuma 22:52 - Güncelleme:
ABONE OL

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak ile ABD arasında siyasi, ekonomik ve güvenlik alanlarını kapsayan stratejik işbirliği çerçevesinde Ortak Yüksek Koordinasyon Komitesi'nin ilk toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda iki ülke, terör saldırılarının önlenmesi ve Irak topraklarının herhangi bir saldırı için kullanılmaması yönünde işbirliğini artırma kararı aldı.

Taraflar, Irak topraklarının sivillere, güvenlik güçlerine, stratejik tesislere, ABD personeline ve diplomatik misyonlara yönelik saldırılar için kullanılmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.

Uluslararası koalisyon güçlerinin güvenliğinin sağlanmasının önemi de toplantıda vurgulandı.

Irak'ın bölgedeki mevcut askeri çatışmaların dışında tutulmasına yönelik karşılıklı taahhüt yinelenirken, ülkenin egemenliğine tam saygı gösterilmesi gerektiği belirtildi.

Ayrıca Irak'ın kara, hava ve deniz sahasının komşu ülkelere veya bölgeye yönelik tehditlerde kullanılmaması konusu da masaya yatırıldı.

Toplantıda taraflar, terörle mücadelede koordinasyonun güçlendirilmesi ve sürecin Irak'ın öncülüğünde yürütülmesi konusunda mutabakata vardı.

  • ırak abd
  • Orta Doğu savaşı
  • İran

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.