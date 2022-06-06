İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2022 Pazartesi / 7 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    16,5965
  • EURO
    17,8477
  • ALTIN
    989.759
  • BIST100
    2646.43
Dünya

Irak ve Çin'den vize muafiyeti anlaşması

Irak ve Çin hükümetleri arasında diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri için vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

AA6 Haziran 2022 Pazartesi 15:09 - Güncelleme:
ABONE OL

Irak Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu anlaşmaya Irak Dışişleri Bakanlığı Kıdemli Vekili Nezar Hayrullah ve Çin'in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei imza attı.

Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında imzalanan anlaşma çerçevesinde, Iraklı diplomatik, hizmet ve hususi pasaport sahipleri Çin'e vizesiz seyahat edebilecek. Aynı tür pasaport taşıyan Çin vatandaşları da Irak'a seyahatlerinde vizeden muaf tutulacak.

Açıklamada, "Bu anlaşma, iki ülkenin tüm alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemi gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.