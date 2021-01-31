Irak ve İran arasında seçim görüşmesi

AA 31 Ocak 2021 Pazar 19:14 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 19:14

Velayeti'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Irak'taki gelişmeler ve yıl sonuna doğru yapılacak seçimler ele alındı.

Yabancı ülkelerin Irak'ın iç işlerine müdahale etmemesi gerektiğini kaydeden Velayeti, "Irak halkı ve hükümeti, kendi kaderlerini tayin etme konusunda belirleyici role sahiptir." ifadelerini kullandı.

Velayeti ayrıca Kasım Süleymani ve Ebu Mehdi el-Mühendis'in terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele verdiğini iddia ederek, ABD'nin onları öldürmesinin yanlış bir adım ve "terör" olduğunu savundu.

BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert da Irak'ta özgür seçimlerin yapılmasının önemine dikkati çekti.

Irak'ın birlik ve bütünlüğünün korunmasının önemine işaret eden Plasschaert, "Irak'ın durumu geçmişe göre daha iyi. Irak, ekonomik, kültürel ve tarihi açıdan iyi bir potansiyele sahip. Bu potansiyelden yararlanmak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Irak'ta hükümet erken seçimlerin 10 Ekim'de yapılacağını duyurmuştu.