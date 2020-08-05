İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
05 Ağustos 2020 Çarşamba / 15 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9291
  • EURO
    8,2424
  • ALTIN
    450.458
  • BIST100
    1087.16
Dünya

Irak ve Katar'dan Lübnan'a destek

Katar ve Irak'ın Lübnan'daki Beyrut Limanı'nda yaşanan patlama nedeniyle ülkeye 3 sahra hastanesi göndereceği açıklandı.

AA05 Ağustos 2020 Çarşamba 07:43 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 07:43
ABONE OL

Lübnan haber ajansı NNA'da, Katar'ın bugün iki sahra hastanesi göndereceği, bunlardan her birinin 500 yatak kapasiteli olacağı ifade edildi.

Haberde, Irak'ın da bir sahra hastanesi ile kriz döneminde kullanılmak üzere petrol göndereceği bilgisi yer aldı.

Yüksek Savunma Konseyi, Beyrut'u felaket bölgesi ilan etmiş ve kentte 2 haftalık olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmesine karar vermişti.

Sağlık Bakanı Hamad Hasan, son verilere göre Beyrut'taki patlamada 63 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 binden fazla kişinin yaralandığını bildirmişti.

Başbakan Hassan Diyab patlama nedeniyle ülkede çarşamba günü için "ulusal yas" ilan etmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.