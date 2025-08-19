İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2025 Salı / 25 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,8943
  • EURO
    47,8229
  • ALTIN
    4391.63
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Irak ve Lübnan'dan ortak uyuşturucu operasyonu
Dünya

Irak ve Lübnan'dan ortak uyuşturucu operasyonu

Irak İçişleri Bakanlığı, Lübnan ile ortak uyuşturucu operasyonu düzenlediklerini açıkladı.

AA19 Ağustos 2025 Salı 14:17 - Güncelleme:
Irak ve Lübnan'dan ortak uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

Irak ve Lübnan'ın ortak uyuşturucu operasyonu düzenlediği belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Uyuşturucu ile Mücadele Müdürlüğü ve Lübnan Devlet Güvenlik Müdürlüğü, ortak uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde "captagon" adlı uyuşturucu maddenin üretildiği yere baskın gerçekleştirildi.

Açıklamada, bu operasyonun iki ülke arasında uzun zamandır devam eden işbirliği ve koordinasyonun sonucu olduğu kaydedildi.

Irak İçişleri Bakanlığının verdiği bilgiler ışığında Lübnan ordusu tarafından gerçekleştirilen baskında, çok miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirilerek imha edildiği belirtildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Ahlat'ta acı son! Baba ve oğlu hayatını kaybetti

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.