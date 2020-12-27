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Dünya

Irak ve Suudi Arabistan'da koronavirüs kaynaklı can kayıpları arttı

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı Irak'ta 12 bin 780'e, Suudi Arabistan'da 6 bin 185'e yükseldi.

AA27 Aralık 2020 Pazar 18:22 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 18:22
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Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 13 kişinin yaşamını yitirdiği, 818 yeni vaka tespit edildiği, 1541 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 12 bin 780'e, vaka sayısının da 591 bin 597'ye yükseldiği Irak'ta, şu ana kadar 531 bin 803 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

- SUUDİ ARABİSTAN

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 154 yeni vaka tespit edildiği, 175 hastanın ise iyileştiği belirtildi.

Kovid-19 kaynaklı can kaybının 6 bin 185'e, vaka sayısının da 362 bin 220'ye yükseldiği ülkede, 353 bin 179 hastanın ise sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

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