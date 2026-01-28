İSTANBUL 13°C / 11°C
Dünya

Irak, ''yüksek riskli ülkeler'' listesinden çıkarıldı

Irak İçişleri Bakanlığı, ülkenin yüksek güvenlik kırılganlığına sahip ülkeler sınıfından çıktığını, daha istikrarlı güvenlik ortamına sahip ülkeler arasına girdiğini açıkladı.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 15:56 - Güncelleme:
Bakanlık Sözcüsü Albay Abbas el-Bahadili, başkent Bağdat'ta konuya dair basın toplantısı düzenledi.

Birleşmiş Milletlerin (BM) resmi bildirimine göre "Irak'ın yüksek güvenlik kırılganlığına sahip ve yüksek riskli ülkeleri kapsayan gri listeden çıkarıldığını" aktaran Bahadili, daha istikrarlı güvenlik ortamına sahip ülkeler arasına girdiklerini belirtti.

Bahadili, bu kararın alınmasında "uluslararası işbirliği, seyahat hareketliliği ve ülkedeki güvenlik durumuna duyulan güvenin" olumlu etkisi olduğunu dile getirdi.

