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Dünya

Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama... ABD duyurdu: Hizbullah komutanı öldürüldü

ABD ordusu, askerlerine yönelik saldırılara karşılık olarak, Irak'ta (Şii milis gücü) Ketaib Hizbullah grubundan bir komutanı öldürdüğünü duyurdu.

AA7 Şubat 2024 Çarşamba 22:11 - Güncelleme:
Irak'ın başkenti Bağdat'ta patlama... ABD duyurdu: Hizbullah komutanı öldürüldü
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ABD Merkez Komutanlığından (CENTCOM) yapılan açıklamada, ABD güçlerinin, ABD askerlerine yönelik saldırılara yanıt olarak Irak'ta 21.30 sularında tek taraflı bir saldırı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda, bölgedeki ABD kuvvetlerine yönelik saldırıları doğrudan planlamaktan ve bu saldırılara katılmaktan sorumlu bir Ketaib Hizbullah komutanının öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırıda sivil zayiat veya kayıp olduğuna dair bir belirti olmadığı ifade edilen açıklamada, ABD'nin askerlerini korumak için gerekli adımları atmaya devam edeceği bildirildi.

Irak'taki Şii milis gücü Haşdi Şabi, komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğünü açıklamıştı.

Ketaib Hizbullah (Hizbullah Tugayları) adıyla bilinen İran destekli grup, çatı yapı durumundaki Haşdi Şabi'nin unsurlarından birini oluşturuyor.

HAŞDİ ŞABİ DUYURDU

Öte yandan Şii milis gücü Haşdi Şabi, komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin Bağdat'taki hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.

Irak resmi haber ajansı İNA'nın geçtiği haberde, Haşdi Şabi tarafından yapılan açıklamaya yer verildi.

Açıklamada, Haşdi Şabi komutanlarından Abu Bakır es-Saadi'nin hava saldırısında öldürüldüğü belirtildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada da, "Bağdat'ın doğusunda Meştel bölgesinde bir aracın hedef alındığı, aracın yandığı ve içinde bulunanın öldürüldüğü" aktarıldı.

Saldırı kaynağının ortaya çıkarılması için soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

Irak hükümetinden konuya ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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