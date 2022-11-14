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Dünya

Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze saldırısı

Irak'ın kuzeyindeki İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) ve Komele karargahlarına düzenlenen füze saldırısında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

AA14 Kasım 2022 Pazartesi 10:58 - Güncelleme:
Irak'ın kuzeyindeki İKDP ve Komele karargahlarına füze saldırısı
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Yerel medyadaki haberlere göre, Erbil'in Koysancak ilçesindeki İKDP ve Süleymaniye'nin Zırguez bölgesindeki Komele karargahlarına füze saldırısı gerçekleştirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı belirtildi.

İran, 28 ve 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP, yıllardır IKBY kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

  • kuzey ırak
  • İran Kürdistan Demokratik Partisi
  • füze saldırısı

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